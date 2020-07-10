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Британия исключила Сербию из списка стран, из которых можно въехать без самоизоляции

Пятница, 10 июля 2020, 12:11

Великобритания исключила Сербию из перечня стран, по прибытии из которых нужно 14 дней оставаться на самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Объединенный центр биологической безопасности, совместно с Центром общественного здоровья Англии, обновили оценки по ситуации с коронавирусом в Сербии, учитывая последние данные. Поэтому правительство решило исключить Сербию из списка стран, по прибытии из которых в Англию пассажирам не обязательно самоизолироваться", - цитирует британский вещатель пресс-секретаря правительства.

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В цитате говорится об Англии, но для путешественников, прибывающих из Сербии в Шотландию, самоизоляция обязательна.

В списке стран, по прибытии из которых Великобритания теперь не требует 14 дней оставаться на карантине - 75 государств.

В последние дни эпидемиологическая ситуация в Сербии ухудшилась: после существенного спада количества новых заражений в мае-июне, сейчас в стране снова регистрируют самые большие с апреля показатели.

В Белграде в связи с этим ввели чрезвычайное положение и с сегодняшнего дня вернули часть карантина.

Правительство планировало ввести на следующие выходные комендантский час, но после массовых протестов отказался от этой затеи.

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