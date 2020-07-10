Британия исключила Сербию из списка стран, из которых можно въехать без самоизоляции

Великобритания исключила Сербию из перечня стран, по прибытии из которых нужно 14 дней оставаться на самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Объединенный центр биологической безопасности, совместно с Центром общественного здоровья Англии, обновили оценки по ситуации с коронавирусом в Сербии, учитывая последние данные. Поэтому правительство решило исключить Сербию из списка стран, по прибытии из которых в Англию пассажирам не обязательно самоизолироваться", - цитирует британский вещатель пресс-секретаря правительства.

В цитате говорится об Англии, но для путешественников, прибывающих из Сербии в Шотландию, самоизоляция обязательна.

В списке стран, по прибытии из которых Великобритания теперь не требует 14 дней оставаться на карантине - 75 государств.

В последние дни эпидемиологическая ситуация в Сербии ухудшилась: после существенного спада количества новых заражений в мае-июне, сейчас в стране снова регистрируют самые большие с апреля показатели.

В Белграде в связи с этим ввели чрезвычайное положение и с сегодняшнего дня вернули часть карантина.

Правительство планировало ввести на следующие выходные комендантский час, но после массовых протестов отказался от этой затеи.