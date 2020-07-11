У Сербії четвертий день протестів: протестувальники увірвалися до парламенту, є затримані

У Сербії четвертий день тривають протести в центрі Белграда, у п’ятницю ввечері демонстрантам вдалося ненадовго прорватися в парламент, поліція затримала десятки людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

У п’ятницю ввечері сутички спалахнули після того, як група демонстрантів відсунула металевий паркан і пробилася через бокові двері будівлі парламенту, які не охоронялися поліцією.

Правоохоронці швидко прибули всередину і відтіснили демонстрантів з приміщення. Після цього був встановлений додатковий кордон. Демонстранти кидали в них пляшки та каміння, поліція відповіла сльозогінним газом.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція затримала щонайменше 70 осіб, причетних до насильства. Кілька людей отримали травми.

Основна демонстрація залишалася мирною протягом усього часу.

Нагадаємо, в останні два дні у Белграді відбувалися масові протести зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

У підсумку заходи з посилення карантину, ухвалені в четвер, не передбачають комендантської години.

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