В Сербии четвертый день протестов: протестующие ворвались в парламент, есть задержанные

В Сербии четвертый день продолжаются протесты в центре Белграда, в пятницу вечером демонстрантам удалось ненадолго прорваться в парламент, полиция задержала десятки людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В пятницу вечером столкновения вспыхнули после того, как группа демонстрантов отодвинула металлический забор и пробилась через боковые двери здания парламента, не охранявшиеся полицией.

Правоохранители быстро прибыли внутрь и оттеснили демонстрантов из помещения. После этого был установлен дополнительный кордон. Демонстранты бросали в них бутылки и камни, полиция ответила слезоточивым газом.

По сообщениям местных СМИ, полиция задержала по меньшей мере 70 человек, причастных к насилию. Несколько человек получили травмы.

Основная демонстрация оставалась мирной в течение всего времени.

Напомним, в последние два дня в Белграде проходили массовые протесты с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введении комендантского часа.

В итоге меры по усилению карантина, принятые вчера, не предусматривают комендантского часа.

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