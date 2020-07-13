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Президент Швейцарии на три дня приедет в Украину и посетит с Зеленским Донбасс

Понедельник, 13 июля 2020, 15:26

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга посетит Украину 20-23 июля.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердили в Офисе президента.

Соммаруга вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским рабочей поездкой на Донбасс с целью ознакомления с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - говорится в сообщении ОП.

Напомним, президент Швейцарии отложила запланированный на конец марта государственный визит в Украину из-за пандемии.

Ранее в Офисе президента заявляли, что летом 2020 возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украине, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.

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