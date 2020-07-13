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Іспанія не планує вводити "масковий режим" по всій країні - ЗМІ

Понеділок, 13 липня 2020, 18:38

Уряд Іспанії не планує запроваджувати по всій країні обов'язкове використання масок в місцях, де можна гарантувати соціальне дистанціювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Співрозмовник зазначив, що в регіонах Іспанії вже є інструменти, необхідні для боротьби з приблизно 100 локалізованими спалахами, які виникли по всій країні.

Як відомо, регіональний уряд Балеарських островів планує зобов'язати використовувати маску в усіх громадських місцях.

Це друга іспанська автономія після Каталонії, яка затверджує "масковий режим".

Нагадаємо, уряд Іспанії направить 40 тисяч поліцейських на головні курорти цього літа, щоб вони контролювали дотримання санітарних правил.

Співробітники будуть займатися посиленим наглядом і профілактичним медичним наглядом на міських і міжміських маршрутах, станціях, портах, аеропортах, готелях, пляжах і кемпінгах.

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