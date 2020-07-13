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Испания не планирует вводить "масочный режим" по всей стране - СМИ

Понедельник, 13 июля 2020, 18:38

Правительство Испании не планирует вводить по всей стране обязательное использование масок в местах, где можно гарантировать социальное дистанцирование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Испании.

Собеседник отметил, что в регионах Испании уже есть инструменты, необходимые для борьбы с примерно 100 локализованными вспышками, которые возникли по всей стране.

Как известно, региональное правительство Балеарских островов планирует обязать использовать маску во всех общественных местах.

Это вторая испанская автономия после Каталонии, которая утверждает "масочный режим".

Напомним, правительство Испании направит 40 000 полицейских на главные курорты этим летом, чтобы они контролировали соблюдение санитарных правил.

Сотрудники будут заниматься усиленным наблюдением и профилактическим контролем на городских и междугородных маршрутах, станциях, портах, аэропортах, гостиницах, пляжах и кемпингах.

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