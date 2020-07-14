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Джонсон агітує громадян відпочивати цього літа в Британії

Вівторок, 14 липня 2020, 11:53

Британський прем’єр Борис Джонсон розповів, що цього року проведе відпустку у Великій Британії, і закликав громадян зробити те ж саме.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Цими вихідними тисячі британців вирушили до континентальної Європи, оскільки міністерство закордонних справ послабило обмеження на поїздки. Водночас багато тисяч планують подорожувати цього літа у власній країні. 

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Під час візиту в Лондонську службу швидкої допомоги прем'єр-міністр сказав журналістам, що цей рік - прекрасний для тих, хто хоче відпочити на батьківщині. 

"Ця країна унікально обдарована фантастичними місцями для відпочинку, чи то прибережними, чи іншими. І я, безумовно, збираюся зробити це (відпочити у Британії - ЄП), хоча наразі не скажу вам, де саме", - зазначив Джонсон. 

"Очевидно, якщо люди відчувають необхідність у відпустці за кордоном і це для них абсолютно важливо, я повністю розумію це, але у Великій Британії є фантастичні, фантастичні місця, незрівнянні, прекрасні, чудові місця, щоб поїхати у відпустку, і це, безумовно, те, що я зроблю", - додав він. 

Багато британських компаній з надання житла та кемпінгів повідомили про зростання інтересу з того часу, як були зняті обмеження на поїздки всередині країни.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що з огляду на пандемію коронавірусу проведе літню відпустку в Україні і запропонував міністру закордонних справ Німеччини відпочити там же. 

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