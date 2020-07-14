Джонсон агитирует граждан отдыхать этим летом в Британии

Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что в этом году проведет отпуск в Великобритании, и призвал граждан сделать то же самое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

В эти выходные тысячи британцев отправились в континентальную Европу, поскольку министерство иностранных дел ослабило ограничения на поездки. В то же время многие тысячи планируют путешествовать этим летом в собственной стране.

Во время визита в Лондонскую службу скорой помощи премьер-министр сказал журналистам, что этот год - прекрасный для тех, кто хочет отдохнуть на родине.

"Эта страна уникально одаренный фантастическими местами для отдыха, то прибрежными, или другими. И я, безусловно, собираюсь сделать это (отдохнуть в Британии - ЕП), хотя пока не скажу вам, где именно", - отметил Джонсон.

"Очевидно, если люди чувствуют необходимость в отпуске за границей и это для них абсолютно важно, я полностью понимаю это, но в Великобритании фантастические, фантастические места, несравнимые, прекрасные, замечательные места, чтобы поехать в отпуск, и это, безусловно, то, что я сделаю ", - добавил он.

Многие британские компании по предоставлению жилья и кемпингов сообщили о росте интереса с тех пор, как были сняты ограничения на поездки внутри страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что учитывая пандемию коронавируса проведет летний отпуск в Украине и предложил министру иностранных дел Германии отдохнуть там же.