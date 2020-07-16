В МИД Германии раскритиковали расширение санкций США против "Северного потока-2"

В министерстве иностранных дел Германии раскритиковали намерение США расширить санкции в отношении "Северного потока-2".

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет "Европейская правда".

"Анонсируя меры, согласно которым под санкции попадут также европейские компании, правительство США пренебрегает правами и суверенитетом Европы по принятию решений, откуда и как мы покупаем энергию. Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Вашингтоне. Поэтому мы однозначно отвергаем экстерриториальные санкции", - заявил Гайко Маас.

Он добавил, что в последние недели федеральное правительство имело ряд переговоров с США по вопросу "Северного потока-2".

"Мы четко донесли свою позицию, объяснив, что считаем неправильным вводить санкции против партнеров. Что нам сейчас необходимо - это совместная трансатлантическая позиция по санкциям против России. И эти усилия еще более усложняются решением США", - отметил глава МИД Германии.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео вчера объявил о намерении отменить исключение из санкций для российского газопровода "Северный поток-2" в Германию, которое до сих пор освобождало трубопровод от мер, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций").

Соответственно, под санкции могут попасть лица, которые по состоянию на данный момент участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или иных услугах, связанных с прокладкой "Северного потока-2" или "Турецкого потока".

Ранее в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

В конце прошлого года президент Трамп одобрил санкции против "Северного потока-2", в связи с которыми швейцарско-нидерландская компания Allseas немедленно прекратила подводные работы на трубопроводе.

20 мая Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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