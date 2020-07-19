У Чехії кількість активних випадків коронавірусу встановила новий антирекорд

У Чехії кількість активних випадків нового коронавірусу зросла до 4 764, що на 27 перевищує попередній максимум, зафіксований у квітні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Aktualne.

У суботу в лабораторіях Чехії було підтверджено 113 нових випадків - щоденний приріст інфекцій п’ятий день поспіль перевищує сотню.

Починаючи з березня, в країні заразилися 13855 людей, вилікувались 8733 і померли 358, свідчать останні дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація зараз в Моравсько-Сілезькому регіоні, де у п’ятницю вирішили посилити карантинні заходи.

Водночас кількість людей у лікарнях склала 135 в суботу, що становить менше третини від максимуму 446 в квітні. Таке число пацієнтів не становить значного тиску на лікарні, який є одним із критеріїв при ухваленні урядом рішень про реагування.

Після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.

Так у Моравсько-Сілезькому регіоні зобов’язали носити маски всередині приміщень та у громадському транспорті, обмежили час роботи ресторанів і повернули обмеження на масові заходи.