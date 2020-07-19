В Чехии количество активных случаев коронавируса установило новый антирекорд

В Чехии количество активных случаев нового коронавируса выросло до 4764, что на 27 превышает предыдущий максимум, зафиксированный в апреле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Aktualne.

В субботу в лабораториях Чехии было подтверждено 113 новых случаев - ежедневный прирост инфекций пятый день подряд превышает сотню.

Начиная с марта, в стране заразились 13855 человек вылечились 8733 и умерли 358, свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

Худшая ситуация сейчас в Моравско-Силезском регионе, где в пятницу решили усилить карантинные меры.

В то же время количество людей в больницах составило 135 в субботу, что составляет менее трети от максимума 446 в апреле. Такое число пациентов не представляет значительного давления на больницы, который является одним из критериев при принятии правительством решений о реагировании.

После отмены жесткого общенационального карантина, введенного в марте, чешские власти пообещали избегать в будущем общегосударственных мер и реагировать на местные вспышки на региональном уровне.

Так в Моравско-Силезском регионе обязали носить маски внутри помещений и в общественном транспорте, ограничили время работы ресторанов и вернули ограничения на массовые мероприятия.