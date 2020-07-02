Венгрия оставит границы закрытыми для третьих стран, кроме Сербии

Венгрия не будет выполнять рекомендации Европейского Союза о включении стран, не входящих в ЕС, в список "безопасных" с точки зрения путешествий, за исключением Сербии.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Блок из 27 членов во вторник большинством голосов одобрил отдых или деловые поездки из 14 стран за пределами своих границ в рамках шага, направленного на поддержку туристической индустрии ЕС.

В список "безопасных" вошли Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория и Япония.

"Пока мы не можем поддержать просьбу ЕС... потому что это противоречило бы интересам охраны здоровья венгерского народа", - сказал Орбан.

Исключение будет сделано только для жителей Сербии.

Сербия, единственный южный сосед Венгрии, который находится за пределами ЕС, является домом для большого венгерского этнического меньшинства.

Италия ранее также заявила об отказе от исполнения решения ЕС. Она сохранит карантин для всех стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

Для людей, которые через Венгрию направляются в другие страны транзитом, Венгрия восстановит "гуманитарный коридор", который был создан на пике первой волны пандемии в Европе, сказал Орбан.

"Любой, кто путешествует через Венгрию, должен будет использовать этот (коридор). Им не позволят сойти с этого пути, и мы будем держать строгий пограничный контроль", - сказал Орбан

По состоянию на среду Венгрия сообщила о 4157 случаев заболевания коронавирусом, 586 человек скончались.

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