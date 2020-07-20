5 государств сделали заявление о передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы сбитого самолета МАУ, в которую входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан, приветствовали передачу бортовых самописцев самолета во Францию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении группы на сайте МИД Украины.

"Этот шаг является долгожданным, хотя и лишь одним из шагов в направлении завершения технического расследования. Мы еще раз повторяем наше требование к Ирану провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование, которое бы соответствовало международным стандартам", - сказано в заявлении.

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Международная группа будет продолжать работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв этой ужасной трагедии, говорится в заявлении.

Президент Зеленский в отдельном заявлении назвал направление самописцев "правильным шагом в направлении завершения расследования сбивания самолета".

Он отметил, что родные и близкие погибших должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны.

"Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами", - заявил украинский президент на своей странице Facebook.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования", - добавил Зеленский.

Напоминаем, утром 20 июля иранские следователи прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации с бортовыми самописцами самолета МАУ, который был сбит над Тегераном в январе.

В работе по расшифровке самописцев во Франции примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.