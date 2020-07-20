Албанія може повернутися в "червону зону" України, кількість хворих зростає

Станом на 20 липня кількість активних хворих з коронавірусом в Албанії перевищує допустиму межу, за якої після повернення до України не потрібна самоізоляція.

Про це йдеться у статті "Європейської правда".

Як відомо, в Україні не потрібно проходити самоізоляцію/обсервацію мандрівникам, що повертаються з держав "зеленої зони". Минулого тижня уряд України підвищив з 40 до 55 активних хворих на 100 тисяч населення показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони і таким чином Албанія потрапила до "зеленої зони".

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"Але це було радше випадковим та помилковим рішенням, оскільки вже у минулий четвер албанці перевищили і нові показники у 55 активних хворих на 100 тис. населення. Відтоді цей показник щоденно зростає і зараз вже майже досяг 58", - сказано у статті.

Тому вже під час наступного перегляду списку держав українським МОЗом Албанія практично гарантовано знову "почервоніє". А це означає, що по поверненню до України, швидше за все, доведеться піти на 2-тижневу ізоляцію або здати тест.

"Одна з причин зростання – те, що карантин в Албанії ще більш "паперовий", ніж у нас. Певно, єдине місце в країні, де масковий режим реально працює та дотримується – це аеропорт. У курортних містах маска на перехожому викличе як мінімум подив. Лише у поодиноких магазинах у масках ходять продавці, але не відвідувачі",- пояснює автор.

До слова, так само червоною знову має стати Болгарія, де зараз почався справжній вибух захворюваності - там індикативний показник перевищив 62.

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