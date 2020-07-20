Албания может вернуться в "красную зону" Украины, количество больных растет

По состоянию на 20 июля количество активных больных с коронавирусом в Албании превышает допустимую норму, при которой после возвращения в Украину не нужна самоизоляция.

Об этом говорится в статье "Европейской правда".

Как известно, в Украине не нужно проходить самоизоляцию/обсервацию путешественникам, которые возвращаются из государств "зеленой зоны". На прошлой неделе правительство Украины повысило с 40 до 55 активных больных на 100 тысяч населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны и таким образом Албания попала в "зеленую зону".

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"Но это было скорее случайным и ошибочным решением, поскольку уже в минувший четверг албанцы превысили и новые показатели в 55 активных больных на 100 тыс. населения. С тех пор этот показатель ежедневно растет и сейчас уже почти достиг 58", - говорится в статье.

Поэтому уже во время следующего пересмотра списка государств украинским Минздравом Албания практически гарантированно снова "покраснеет". А это значит, что по возвращению в Украину, скорее всего, придется пойти на 2-недельную изоляцию или сдать тест.

"Одна из причин роста - то, что карантин в Албании еще более "бумажный", чем у нас. Вероятно, единственное место в стране, где масочный режим реально работает и соблюдается - это аэропорт. В курортных городах маска на прохожему вызовет как минимум удивление. Только в редких магазинах в масках ходят продавцы, но не посетители", - поясняет автор.

К слову, так же красной снова должен стать Болгария, где начался настоящий взрыв заболеваемости - там индикативный показатель превысил 62.

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