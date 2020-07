У Франції успішно завантажили дані "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ

Експерти Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) змогли завантажити дані з "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні BEA в Twitter.

"Дані Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752 /дані CVR (записи переговорів в кабіні - ред.) - включаючи саму подію - були успішно завантажені BEA/ Дані передані іранському AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій - ред.)", - йдеться в повідомленні.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh