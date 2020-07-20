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У Франції успішно завантажили дані "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ

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Чорні скриньки літака МАУ доставлені у французьке бюро для аналізу






У Франції успішно завантажили дані "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ

Понеділок, 20 липня 2020, 17:32

Експерти Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) змогли завантажити дані з "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні BEA в Twitter.

"Дані Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752 /дані CVR (записи переговорів в кабіні - ред.) - включаючи саму подію - були успішно завантажені BEA/ Дані передані іранському AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про початок технічної роботи з реєстратором даних польотів (FDR). "Візуальний огляд, оцінка та відкриття/ Комунікація від імені іранського AAIB", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в роботі з розшифровки самописців візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Глава МЗС Дмитро Кулеба  заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ, як про це каже Іран.

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до  Міжнародного суду ООН.

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