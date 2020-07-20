У Франції успішно завантажили дані "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ

Експерти Бюро розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA) змогли завантажити дані з "чорної скриньки" збитого в Ірані літака МАУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні BEA в Twitter.

"Дані Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752 /дані CVR (записи переговорів в кабіні - ред.) - включаючи саму подію - були успішно завантажені BEA/ Дані передані іранському AAIB (Бюро з розслідування авіаційних подій - ред.)", - йдеться в повідомленні.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Також повідомляється про початок технічної роботи з реєстратором даних польотів (FDR). "Візуальний огляд, оцінка та відкриття/ Комунікація від імені іранського AAIB", - йдеться у повідомленні.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / Start of the technical work on the Flight Data Recorder (FDR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/AYk25yFHSs — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Як відомо, в роботі з розшифровки самописців візьмуть участь представники кількох організацій, в тому числі МАУ, а також слідчі з України, Швеції, США, Великої Британії і Канади.

Нагадаємо, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, але згодом визнав що літак збили військові - "через людську помилку".

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на думку України, наразі зарано говорити про людську помилку як основну причину збиття українського лайнера МАУ, як про це каже Іран.

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.