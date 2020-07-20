Во Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

Эксперты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли загрузить данные с "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении BEA в Twitter.

"Данные Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752/данные CVR (речевого самописца - ред.) - включая само событие - были успешно загружены BEA/ Данные переданы иранскому AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий, - ред.)", - говорится в сообщении.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Также сообщается о начале технической работы с регистратором данных полетов (FDR). "Визуальный осмотр, оценка и открытия / Коммуникация от имени иранского AAIB", - говорится в сообщении.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / Start of the technical work on the Flight Data Recorder (FDR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/AYk25yFHSs — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Как известно, в работе по расшифровке самописцев примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран сначала называл причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по мнению Украины, пока рано говорить о человеческой ошибке как основной причине сбивания украинского лайнера МАУ, как об этом говорит Иран.

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.