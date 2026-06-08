Зеленський після перемоги Пашиняна на виборах у Вірменії: "Це тест для Євросоюзу"

Президент України Володимир Зеленський заявив після перемоги партії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" на виборах у Вірменії, що ця ситуація є тестом для Європейського Союзу, який тепер повинен продемонструвати цій державі реальну підтримку.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів, а Нікола Пашиняна – з перемогою.

"Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите", – зазначив глава держава.

Він побажав Вірменії успіху та запевнив у готовності України до розширення двосторонньої співпраці.

Президент також наголосив, що ЄС не повинен гаяти часу у своїй політиці щодо Вірменії.

"Саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей", – заявив Зеленський.

За попереднім результатом підрахунку всіх бюлетенів, партія "Громадянський договір" виграла парламентські вибори у Вірменії 8 червня з результатом 49,81% голосів виборців.

Пашинян за результатами виборів заявив, що триголова партія війни була розгромлена.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.