Пляжі Барселони додатково обмежать кількість відвідувачів через загрозу вірусу

Пляжі Барселони додатково скоротять дозволену кількість відвідувачів у зв’язку зі зростанням кількості нових заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє El Pais.

10 пляжів Барселони ще на 15% скоротять дозволену кількість одночасних відвідувачів – з 38 до 30 тисяч, щоб люди мали можливість дотримуватися безпечної дистанції.

Рішення з’явилося у продовження заклику місцевого уряду до людей залишатися вдома через зростання кількості нових заражень.

Міська влада також просить людей не приходити відпочивати на пляж на цілий день – щоб туди протягом дня могло потрапити більше людей, та за можливості приходити не у "години пік" пляжного відпочинку, між 08:00 і 16:00.

За дотриманням "коронавірусних" правил на пляжах Барселони стежать 90 спеціальних охоронців. Спостереження також здійснюється за допомогою камер.

У попередні вихідні, попри прохання влади, працівникам пляжів доводилося обмежувати вхід через те, що охочих потрапити на відпочинок було занадто багато.

В останні декілька днів щоденний приріст заражень коронавірусом в Іспанії вперше з травня перевищив 1000, вчора досягнувши 1527 нових випадків.

Нагадаємо, вчора ще два автономні регіони - Мурсія та Арагон - вирішили повернути окремі карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом.