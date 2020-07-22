Угорщина передала Україні 1 млн гривень допомоги для ліквідації наслідків повеней

Угорщина передала Україні засоби для ліквідації наслідків повеней у західних областях у розмірі 1 млн гривень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп у своєму Facebook.

"Сьогодні в ході зустрічі із заступником державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андрашом Барані подякувала за рішення канцелярії прем'єр-міністра Угорщини про надання гуманітарної допомоги у зв'язку з повенями в західних областях України на суму 10 млн. форинтів (1 млн. гривень) у вигляді засобів, необхідних для ліквідації наслідків повеней", - написала Любов Непоп.

Вона зазначила, що прохання про таку допомогу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своєму угорському колезі Петеру Сійярто під час його візиту до Києва.

Також на зустрічі з Андрашом Барані йшла мова про ситуацію на Сході України та окупованих територіях.

Крім того, обговорювали подальші кроки з реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі глав МЗС України та Угорщини 25 червня у Києві.

Як раніше повідомляла "Українська правда", внаслідок повеней на Західній Україні наприкінці червня у 4 областях було підтоплено майже 14,5 тисяч будинків, троє людей загинули.

Стихія зруйнувала 150,5 км автодоріг, в основному, на Прикарпатті, а також 83 мости – майже всі в Івано-Франківській області.

На запит України у зв'язку з повенями ЄС активував механізм цивільного захисту. Низка країн, як США, Британія, Італія та Молдова, передали допомогу для боротьби зі стихією.