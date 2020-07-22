Венгрия передала Украине 1 млн гривен помощи для ликвидации последствий наводнений

Венгрия передала Украине средства для ликвидации последствий наводнений в западных областях в размере 1 млн гривен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в своем Facebook.

"Сегодня в ходе встречи с заместителем государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андрашем Барани поблагодарила за решение канцелярии премьер-министра Венгрии о предоставлении гуманитарной помощи в связи с наводнениями в западных областях Украины на сумму 10 млн. форинтов (1 млн гривен) в виде средств, необходимых для ликвидации последствий наводнений", - написала Любовь Непоп.

Она отметила, что просьбу о такой помощи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто во время его визита в Киев.

Также на сегодняшней встрече посла Украины с Андрашем Барани шла речь о ситуации на Востоке Украины и оккупированных территориях.

Кроме того, обсуждали дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых во время встречи глав МИД Украины и Венгрии 25 июня в Киеве.

Как ранее сообщала "Украинская правда", в результате наводнений на Западной Украине в конце июня в 4 областях было подтоплено почти 14,5 тысяч домов, три человека погибли.

Стихия разрушила 150,5 км автодорог, в основном, на Прикарпатье, а также 83 моста - почти все в Ивано-Франковской области.

На запрос Украины в связи с наводнениями ЕС активировал механизм защиты. Ряд стран, как США, Великобритания, Италия и Молдова, передали помощь для борьбы со стихией.