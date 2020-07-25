В Болгарии количество инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Число случаев инфицирования коронавирусом в Болгарии с начала эпидемии превысило 10 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

За последние сутки в стране подтверждено 270 новых случаев Covid-19 при 5963 выполненных тестов. Общее количество зараженных достигло 10 123 человек.

За сутки среди инфицированных зафиксировано 8 летальных случаев ц21 выздоровел, 4534 случая остаются активными.

Большинство новых случаев снова в Софии (55) и в Пловдиве (39). Болгарская столица остается крупнейшим очагом распространения коронавируса.

Примечательно, что с первых зарегистрированных случаев 8 марта до начала июня положительных образцов было около 5000. Однако только за последний месяц это число практически удвоилось.

В Болгарии до 31 июля продолжает действовать режим чрезвычайной эпидемической ситуации. Будет ли он продлен, еще неизвестно, но Национальный оперативный штаб уже объявил, что будет рекомендовать это. Часть ограничительных мер остается в силе.

Как известно, Болгария открыла свои границы для украинцев.