Португалія у стані підвищеної готовності через загрозу пожеж

У понеділок влада Португалії оголосила по всій країні стан підвищеної готовності через високу ймовірність виникнення лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Високі температури в останні тижні привели до того, що чимало лісових районів стали сухими. Стан підвищеної готовності уряд оголосив на 48 годин до півночі вівторка. Він дозволить чиновникам переказувати кошти для гасіння пожеж швидше.

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Це вдруге за 10 днів уряд зробив такий крок через спекотний липень. Прогнозується, що температура в тіні в деяких районах країни в понеділок досягне 37°C.

Португалія вкрай насторожено ставиться до загрози лісових пожеж після того, як три роки тому в результаті двох масштабних пожеж загинули 106 людей.

Великі лісові пожежі відбуваються щороку і погане управління лісами звинувачують в повторних спалахах.

Під час стану підвищеної готовності доступ громадськості до лісів заблокований, феєрверки заборонені, а фермери не можуть використовувати машини в лісистих районах. Обсяг поліцейського штату та лісничих для патрулювання збільшується.

Як повідомлялося, Італія найближчими днями очікує на перший період сильної спеки в році, коли температура сягне на більшій частині території країни понад 35°C, а на півдні - 40°C.