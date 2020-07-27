Португалия в состоянии повышенной готовности из-за угрозы пожаров

В понедельник власти Португалии объявили по всей стране состояние повышенной готовности из-за высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Высокие температуры в последние недели привели к тому, что многие лесные районы стали сухими. Состояние повышенной готовности правительство объявило на 48 часов до полуночи вторника. Оно позволит чиновникам переводить средства для тушения пожаров быстрее.

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Это второй раз за 10 дней правительство сделало такой шаг из-за жаркого июля. Прогнозируется, что температура в тени в некоторых районах страны в понедельник достигнет 37°C.

Португалия крайне настороженно относится к угрозе лесных пожаров после того, как три года назад в результате двух масштабных пожаров погибли 106 человек.

Крупные лесные пожары происходят ежегодно и плохое управление лесами обвиняют в повторных вспышках.

Во время действия состояния повышенной готовности доступ общественности к лесам заблокирован, фейерверки запрещены, а фермеры не могут использовать машины в лесистых районах. Объем полицейского штата и лесничих для патрулирования увеличивается.

Как сообщалось, Италия в ближайшие дни ожидает первый период сильной жары в году, когда температура достигнет на большей части территории страны более 35°C, а на юге - 40°C.