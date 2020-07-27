Португалия в состоянии повышенной готовности из-за угрозы пожаров
В понедельник власти Португалии объявили по всей стране состояние повышенной готовности из-за высокой вероятности возникновения лесных пожаров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.
Высокие температуры в последние недели привели к тому, что многие лесные районы стали сухими. Состояние повышенной готовности правительство объявило на 48 часов до полуночи вторника. Оно позволит чиновникам переводить средства для тушения пожаров быстрее.
Это второй раз за 10 дней правительство сделало такой шаг из-за жаркого июля. Прогнозируется, что температура в тени в некоторых районах страны в понедельник достигнет 37°C.
Португалия крайне настороженно относится к угрозе лесных пожаров после того, как три года назад в результате двух масштабных пожаров погибли 106 человек.
Крупные лесные пожары происходят ежегодно и плохое управление лесами обвиняют в повторных вспышках.
Во время действия состояния повышенной готовности доступ общественности к лесам заблокирован, фейерверки запрещены, а фермеры не могут использовать машины в лесистых районах. Объем полицейского штата и лесничих для патрулирования увеличивается.
Как сообщалось, Италия в ближайшие дни ожидает первый период сильной жары в году, когда температура достигнет на большей части территории страны более 35°C, а на юге - 40°C.