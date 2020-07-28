В ЄС призначили 22 прокурорів для нової прокуратури із боротьби з корупцією

Рада ЄС призначила прокурорів нової Європейської прокуратури (EPPO), яка буде розслідувати фінансові злочини в ЄС, такі як транскордонне шахрайство з ПДВ, відмивання грошей та корупція.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради.

Призначено 22 прокурорів за числом країн, які на даний момент приєдналися до ініціативи створення EPPO. Європейські прокурори призначаються на один термін у шість років. Після закінчення цього періоду Рада може прийняти рішення про продовження мандату максимум три роки.

"Як частина перехідних правил першого мандату після створення EPPO європейські прокурори з третини країн-членів, визначені жеребкуванням, перебуватимуть на посаді трирічний мандат, що не може бути поновлений. Це стосується прокурорів з Греції, Іспанії, Італії, Кіпру, Литви, Нідерландів, Австрії та Португалії", - зазначили в Раді.

Європейська прокуратура буде незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування, переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти фінансових інтересів Союзу (наприклад, шахрайство, корупція, транскордонне шахрайство з ПДВ понад 10 мільйонів євро).

Прокуратура проводить розслідування, здійснює переслідування та виконує функції прокурора у компетентних судах держав-членів. Очікується, що EPPO розпочне свою діяльність наприкінці 2020 року і базуватиметься в Люксембурзі.

Нагадаємо, у 2019 році Рада ЄС та Європейський парламент призначили Лауру Кодруцу Ковеші першим головним прокурором ЄС.

Детальніше читайте у статті: "Прокурорка Європи: хто очолює боротьбу з корупцією в ЄС"