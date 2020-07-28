В ЕС назначили 22 прокуроров для новой прокуратуры по борьбе с коррупцией

Совет Евросоюза назначил прокуроров новой Европейской прокуратуры (EPPO), которая будет расследовать финансовые преступления в ЕС, такие как трансграничное мошенничество с НДС, отмывание денег и коррупция.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета.

Назначены 22 прокурора – по числу стран, которые на данный момент присоединились к инициативе создания EPPO. Европейские прокуроры назначаются на один срок в шесть лет. По истечении этого периода Совет может принять решение о продлении мандата максимум на три года.

"Как часть переходных правил первого мандата после создания EPPO европейские прокуроры из трети стран-членов, определенные жеребьевкой, будут находиться в должности на протяжении трехлетнего мандата, который не может быть продлен. Это касается прокуроров из Греции, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Нидерландов, Австрии и Португалии", - отметили в Совете.

Европейская прокуратура будет независимым органом ЕС, ответственным за расследование, преследование и привлечение к уголовной ответственности за преступления против финансовых интересов Союза (например, мошенничество, коррупция, трансграничное мошенничество с НДС на сумму более 10 млн евро).

Прокуратура проводит расследование, осуществляет преследование и выполняет функции прокурора в компетентных судах государств-членов. Ожидается, что EPPO начнет свою деятельность в конце 2020 года и будет базироваться в Люксембурге.

Напомним, в 2019 году Совет ЕС и Европейский парламент назначили Лауру Кодруцу Ковеши первым главным прокурором Евросоюза.

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