Норвегія відкриє кордони для країн ЄС з 15 липня, але з умовами

Норвегія з 15 липня скасує обмеження на поїздки до та з європейських країн, які відповідають низці критеріїв щодо ситуації за поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NRK.

Інститут громадського здоров'я Норвегії надасть список затверджених країн до 10 липня і він буде оновлюватися щонайменше кожні 14 днів.

Норвегія, яка не є членом Європейського Союзу, але входить до Шенгенської зони, має одні з найсуворіших обмежень на поїздки в Європі. При цьому більшість інших європейських країн відкриваються 1 липня.

Критерії визначають, що в країні (або регіоні) повинно бути менше 20 нових заражених в середньому на 100 000 жителів за останні два тижні.

У регіоні також має бути менше 0,5 нових пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії на 100 000 жителів в середньому за останні два тижні. Частка позитивних тестів повинна бути менше 5%.

"Це цілком усвідомлена позиція, що ми чекаємо. У нас є можливість побачити наслідки збільшення руху в Європі", - сказала прем’єр Норвегії Ерна Солберг.

Вона нагадала, що в останні дні Німеччина закрила два регіони через спалахи інфекції, а Іспанія закрила один регіон.

Солберг також заявила, що Норвегія збереже необхідність карантину для приїжджих із країн з високим ризиком зараження.

Крім того, обмеження можуть стосуватися не тільки країни загалом, але і окремих регіонів. Наприклад, шведський острів Готланд більше не відповідає вимогам щодо ситуації із зараженням, і норвежцям доведеться переходити на самоізоляцію на 10 днів після повернення звідти.

Раніше Готланд був виключенням, тоді як карантин поширювався на решту території Швеції.