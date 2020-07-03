Англия отменяет обязательный карантин для путешественников из десятков стран

Британское правительство в пятницу обнародовало список стран, после посещения которых не потребуется обязательная 14-дневная самоизоляция для путешественников при возвращении в Англию.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением британского правительства.

С 10 июля самоизоляция не понадобится по прибытии в Англию, если путешественник посетил одну из 59 стран и территорий из списка, в который вошли, в частности, Франция, Испания, Италия, Греция и Бельгия.

Самые популярные страны для отдыха среди британцев, такие как Португалия, США и Швеция, не включены в список, поскольку, по мнению правительства Великобритании, не имеют достаточно надежного уровня сдерживания коронавирусной инфекции. Украина также отсутствует в списке.

Этот шаг британского правительства позволит миллионам жителям Англии отправиться на летние каникулы, не беспокоясь об угрозе 14-дневного карантина после возвращения домой.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, которые устанавливают свою собственную политику в области здравоохранения, еще не объявили, примут ли аналогичные меры.

Правительство Великобритании ожидает, что страны, включенные в список, ответят по принципу взаимности, ослабив свои собственные ограничения.

Читайте также: На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины