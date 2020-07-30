У Німеччині думають, як проводити різдвяні ярмарки з огляду на пандемію

У німецькій федеральній землі Саксонія вже зараз розмірковують, як безпечно організувати різдвяні ярмарки на тлі пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, різдвяні ярмарки повинні пройти в Саксонії взимку, заявила саксонський міністр культури Барбара Клепш. За її словами, вони є "важливим культурним надбанням Саксонії".

Клепш планує створити суспільну платформу, на якій місцеві органи влади обговорять необхідні заходи безпеки, щоб не допустити сплеску інфекції.

"Важливо діяти відповідально і обережно, в залежності від місцевих умов", - заявила Клепш.

Раніше міністр освіти і наукових досліджень Німеччини заявила, що коронавірусна вакцина не буде широко доступна до середини 2021 року.

Німецькій інститут Роберта Коха, який веде статистику розвитку епідемії у Німеччині, раніше висловив стурбованість з приводу зростання кількості нових заражень.