В Германии думают, как проводить рождественские ярмарки с учетом пандемии

В немецкой федеральной земли Саксония уже сейчас думают, как безопасно организовать рождественские ярмарки на фоне пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Несмотря на пандемию коронавируса, рождественские ярмарки должны пройти в Саксонии зимой, заявила местный министр культуры Барбара Клепш. По ее словам, это "важное культурное достояние Саксонии".

Клепш планирует создать общественную платформу, на которой местные органы власти обсудят необходимые меры безопасности, чтобы не допустить всплеска инфекции.

"Важно действовать ответственно и осторожно, в зависимости от местных условий", - заявила Клепш.

Ранее министр образования и научных исследований Германии заявила, что коронавирусная вакцина не будет широко доступна до середины 2021 года.

Немецкой институт Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии в Германии, ранее выразил обеспокоенность по поводу роста числа новых заражений.