Данія рекомендує маски у громадському транспорті і людних місцях

Данія вперше запроваджує рекомендацію одягати маски у громадському транспорті і там, де важко дотримуватися безпечної дистанції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP та The Local, таку рекомендацію сьогодні оприлюднили органи охорони здоров’я.

"Краще викорисовувати захисну маску, коли ви користуєтеся громадським транспортом і коли бачите, що дотримуватися дистанції важко", - зазначають у повідомленні.

Раніше маски рекомендували лише в окремих випадках, наприклад, людям, які йдуть здавати тест, або повертаються транспортом із зони ризику.

Рівень поширення інфекції у Данії залишається незначним – 9 випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів, але дещо вищим, ніж за попередній аналогічний період.

Вчораншій показник, 91 нових хворих, став найбільшим з 18 травня. Втім, сьогодні він знизився до 69.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 14028 підтверджених випадків коронавірусу та 615 смертей. Населення Данії - близько 5,8 млн осіб.