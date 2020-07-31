Дания рекомендует маски в общественном транспорте и людных местах
Дания впервые вводит рекомендацию одевать маски в общественном транспорте и там, где трудно соблюдать дистанцию.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и The Local, такую рекомендацию сегодня обнародовали органы здравоохранения.
"Лучше использовать защитную маску, когда вы пользуетесь общественным транспортом и когда видите, что соблюдать дистанцию трудно", - отмечается в сообщении.
Ранее маски рекомендовали только в отдельных случаях, например, людям, которые идут сдавать тест, или возвращаются транспортом из зоны риска.
Уровень распространения инфекции в Дании остается незначительным - 9 случаев на 100 000 населения за последние 14 дней, но несколько выше, чем за предыдущий аналогичный период.
Вчерашний показатель, 91 новых больных, стал самым большим с 18 мая. Впрочем, сегодня он снизился до 69.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 14028 подтвержденных случаев коронавируса и 615 смертей. Населения Дании - около 5,8 млн человек.