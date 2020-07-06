У Сербії розгортають польовий госпіталь на тлі спалаху коронавірусу

Сербські військові у понеділок розгорнули польовий госпіталь на 500 місць на тлі стрімкого поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство AP.

Тимчасову лікарню облаштують в спортивному залі в столиці Сербії, Белграді. Цей захід є запобіжним, оскільки лікарні в столиці на межі заповненості через спалах коронавірусі, розповів заступник мера Белграда Горан Весік.

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Ступінь інфікування серед сербів повернувся до рівня, який востаннє спостерігався на піку пандемії в балканській країні в березні і квітні.

Весною Сербія запровадила деякі з найжорсткіших заходів стримування вірусу в Європі і майже повністю "відкрилася" на початку травня.

Футбольні та тенісні матч івідбулися перед глядачами, в результаті кілька гравців заразилися. Зірка сербського тенісу Новак Джокович і інші гравці підхопили вірус після заходу, який Джокович організував в Сербії і на хорватському Адріатичному курорті Задар.

Нагадаємо, у неділю прем'єр-міністр Косова ввів комендантську годину в нічний час в столиці Приштині і трьох інших містах, де різко зріс рівень захворювання.

Іспанія також вжила заходів для приборкання регіональних спалахів.