У Сербії розгортають польовий госпіталь на тлі спалаху коронавірусу
Сербські військові у понеділок розгорнули польовий госпіталь на 500 місць на тлі стрімкого поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство AP.
Тимчасову лікарню облаштують в спортивному залі в столиці Сербії, Белграді. Цей захід є запобіжним, оскільки лікарні в столиці на межі заповненості через спалах коронавірусі, розповів заступник мера Белграда Горан Весік.
Ступінь інфікування серед сербів повернувся до рівня, який востаннє спостерігався на піку пандемії в балканській країні в березні і квітні.
Весною Сербія запровадила деякі з найжорсткіших заходів стримування вірусу в Європі і майже повністю "відкрилася" на початку травня.
Футбольні та тенісні матч івідбулися перед глядачами, в результаті кілька гравців заразилися. Зірка сербського тенісу Новак Джокович і інші гравці підхопили вірус після заходу, який Джокович організував в Сербії і на хорватському Адріатичному курорті Задар.
Нагадаємо, у неділю прем'єр-міністр Косова ввів комендантську годину в нічний час в столиці Приштині і трьох інших містах, де різко зріс рівень захворювання.
Іспанія також вжила заходів для приборкання регіональних спалахів.