В Сербии разворачивают полевой госпиталь на фоне вспышки коронавируса

Сербские военные в понедельник развернули полевой госпиталь на 500 мест на фоне стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство AP.

Временную больницу обустроят в спортивном зале в столице Сербии, Белграде. Эта мера является предохранительной, поскольку больницы в столице на грани заполненности из-за вспышки коронавируса, рассказал заместитель мэра Белграда Горан Весик.

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Степень инфицирования среди сербов вернулся к уровню, который в последний раз наблюдался на пике пандемии в балканской стране в марте и апреле.

Весной Сербия ввела некоторые из самых жестких мер сдерживания вируса в Европе и почти полностью "открылась" в начале мая.

Футбольные и теннисные матчи состоялись перед зрителями, в результате несколько игроков заразились. Звезда сербского тенниса Новак Джокович и другие игроки подхватили вирус после мероприятия, которое Джокович организовал в Сербии и на хорватском Адриатическом курорте Задар.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Косово ввел комендантский час в ночное время в столице Приштине и трех других городах, где резко вырос уровень заболевания.

Испания также приняла меры для обуздания региональных вспышек.