МИД готовится к процессу в Суде ООН с Ираном из-за сбитого авиалайнера МАУ

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, о сроках говорить невозможно, впереди проведение многих обязательных процедур, поэтому официальное решение еще не принято. Однако МИД видит, что переговоры с Ираном ведут к подаче иска в международные юрисдикции.

"Или раньше, или позже нам придется пойти в Суд ООН из-за сбитого самолета", - заявил Енин.

Заместитель министра подчеркнул, что диалог с Ираном не прекращается и Украина будет готова решить спор во внесудебном порядке. "Чтобы было мирное урегулирование, нам нужно собрать максимальную доказательную базу", - пояснил он.

Евгений Енин добавил, что Украина может подать в МС ООН по механизмам, предусмотренным Чикагской конвенцией.

Действует также Монреальская конвенция, которая предусматривает возможную ответственность Ирана за некачественно проведенное расследование. Впрочем, официальный Киев не сможет использовать эту норму, поскольку со времен СССР не признает юрисдикции МС ООН в рамках Монреальской конвенции. Однако существует теоретическая возможность, что эту возможность используют другие страны, граждане которых погибли в сбитом самолете.

"Это (подача иска) будет предметом переговоров с партнерами. Мы также думаем над возможностью усиления нашей юридической команды, учитывая сложность и важность процесса", - пояснил представитель МИД.

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