Суд у Німеччині скасував локальний локдаун, бо непропорційний

Суд у Північному Рейні-Вестфалії за терміновою процедурою скасував локдаун у районі Гютерсло, заявивши, що карантинні заходи були недостатньо диференційованими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Die Zeit.

Вищий адмінсуд Північного Рейну-Вестфалії призупинив дію карантину, стверджуючи, що поновлення обмежень на суспільне життя було незаконним. Було "можливо і необхідно" прийняти "більш диференційоване регулювання", заявив суд. Рішення є остаточним.

Читайте також В одному з регіонів Німеччини продовжили карантин через спалах коронавірусу

Уряд Північного Рейну-Вестфалії строго обмежив суспільне життя в районі Гютерсло через спалах коронавірусу на м'ясокомбінаті Tönnies. Локдаун також ввели у сусідньому районі Варендорф близько двох тижнів тому.

У Варендорфі термін дії обмежувальних заходів закінчився в середині минулого тижня, а прем'єр-міністр Армін Лашет продовжив обмеження в Гютерсло ще на тиждень.

Розподіл випадків коронавірусу значно варіюється в містах та селищах, що належать до району Гютерсло. Зокрема, тільки кілька нових інфекцій були виявлені в містах на півночі і сході округу.

Обмежені карантином 365 тисяч жителів Гютерсло мали право перебувати на публіці тільки з членами своєї сім'ї або однією сторонньою людиною. Кінотеатри, спортзали і кафе були закриті. Ресторани могли залишатися відкритими, але туди запрошували тільки членів однієї сім'ї.

Близько 1500 працівників Tönnies були заражені вірусом.



