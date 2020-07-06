Суд в Германии отменил локальный локдаун, потому что непропорциональный

Суд в Северном Рейне-Вестфалии по срочной процедуре отменил локдаун в районе Гютерсло, заявив, что карантинные меры были недостаточно дифференцированными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Zeit.

Высший админсуд Северного Рейна-Вестфалии приостановил действие карантина, утверждая, что возобновление ограничений на общественную жизнь было незаконным. Было "возможно и необходимо" принять "более дифференцированное регулирование", заявил суд. Решение является окончательным.

Читайте также В одном из регионов Германии продлили карантин из-за вспышки коронавируса

Правительство Северного Рейна-Вестфалии строго ограничило общественную жизнь в районе Гютерсло из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате Tönnies. Локдаун также ввели в соседнем районе Варендорф около двух недель назад.

В Варендорфе срок действия ограничительных мер закончился в середине прошлой недели, а премьер-министр Армин Лашет продолжил ограничения в Гютерсло еще на неделю.

Распределение случаев коронавируса значительно варьируется в городах, относящихся к району Гютерсло. В частности, только несколько новых инфекций были обнаружены в городах на севере и востоке округа.

Ограниченные карантином 365000 жителей Гютерсло имели право находиться на публике только с членами своей семьи или одним посторонним человеком. Кинотеатры, спортзалы и кафе были закрыты. Рестораны могли оставаться открытыми, но туда приглашали только членов одной семьи.

Около 1500 работников Tönnies были заражены вирусом.