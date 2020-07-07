Восемь "на вход", пятеро "на выход": во Франции объявили новый состав правительства

Во Франции объявили новый состав правительства премьера Жана Кастекса, который сменил на этом посту Эдуара Филиппа.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В новое правительство не перешли пять министров правительства Эдуара Филиппа. Также в нем появятся восемь новых министров.

Важно отметить, что неизменным остался министр иностранных дел – Жан-Ив Ле Дриан. Для Украины это позволяет надеяться на сохранение нынешнего уровня доверия с Францией и Германией и распределение влияния между ними в нормандском формате.

Министра внутренних дел Кристофа Кастанера заменит на этом посту Жераль Дарманен.

Министра юстиции Николь Белубе заменит "новое лицо" - Эрик Дюпон-Моретти, который в адвокатской деятельности прославился большим количеством оправдательных приговоров для своих подзащитных. Он ранее не занимал политических должностей.

Преемницей министра труда Мюриэль Пенико станет бывший министр экологического перехода Элизабет Борн.

Министра по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Дидье Гийома заменит Жюльен Денорманди, бывший министр по вопросам города и жилого фонда.

Уходит из правительства также Сибет Ндиайе, которая была пресс-секретарем. На ее должность заступит Габриэль Атталь, бывший госсекретарь при министерстве образования и молодежи.

Среди восьми новых министров, кроме уже упомянутого Дюпона-Моретти - министр экологического перехода Барбара Помпили. Она уже была госсекретарем по вопросам биоразнообразия, также члена партии "Экология Европы - Зеленые" (EELV), а с 2017 года - депутатом от партии Макрона в местной власти.

Министерство культуры возглавит Розелин Башело - министр экологии во времена Жака Ширака и здравоохранения при Николя Саркози, бывший член партии UMP.

Министром по вопросам гендерного равенства, разнообразия и равных возможностей стала Элизабет Морено. В 2012-2019 годах она была коммерческим директором европейского отделения компании Lenovo, а затем – вице-президентом компании Hewlett-Packard в Африке.

Министром по вопросам малого и среднего бизнеса при Минэкономики стал Ален Гризе, который до этого в течение 40 лет работал в бизнесе и с 2017 года возглавлял бизнес-асоциацию Union des entreprises de proximité (U2P).

Министром по вопросам трудоустройства при министерстве труда и трудоустройства стала Бриджит Клинкер. До этого она занимала политические должности в департаменте Верхний Рейн.

Надя Ай стала министром по вопросам города. Ранее она работала в банковской сфере, а в 2017 году стала депутатом от партии Макрона.

Министром автономии при министерстве солидарности и труда стала Бриджит Бургиньон. Ранее она была депутатом от Па-де-Кале, сначала от Соцпартии, с 2017 - от партии Макрона. В Национальной ассамблее работала в комиссии по социальным вопросам.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку в пятницу перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьером Жан Кастекса, а Эдуара Филиппа снова избрали мэром Гавра, где он уже занимал эту должность в 2010-2017 годах.