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В МИД ждут новых переговоров министров в нормандском формате

Вторник, 7 июля 2020, 15:58

После "нормандских переговоров" на уровне советников в Берлине глава МИД Дмитрий Кулеба ждет новых переговоры министров в этом формате.

Об этом Кулеба рассказал в ответ на запрос "Европейской правды".

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"Последний раунд переговоров на уровне советников лидеров нормандского формата продемонстрировал, что разговор глав МИД в этом же формате назрел и перезрел", - сказал Кулеба.

Он выразил надежду, что его российский коллега Сергей Лавров "готов конструктивно и предметно принять участие в таком разговоре".

"Нам всем нужно динамично двигаться по пути выполнения общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате", - подчеркнул глава МИД.

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3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Во время визита в Берлин в начале июня Кулеба сообщил о договоренности провести "нормандские переговоры" на уровне министров, но не назвал конкретных дат.

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Нормандский формат Донбасс и ОРДЛО МИД Кулеба
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