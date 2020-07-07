Украина направит во Францию ​​двух специалистов для расшифровки самописцев самолета МАУ

Двое украинских специалистов присоединятся к экспертизе бортовых самописцев сбитого самолета МАУ, которая пройдет во Франции.

Об этом объявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас идет процесс передачи бортовых самописцев сбитого Боинга-737 во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. К проведению экспертизы будет аккредитовано и двух украинских специалистов", - отметила на своей Facebook-странице Валерия Коломиец.

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Напомним, ранее Иран заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ будут направлены во Францию ​​и их экспертиза начнется 20 июля.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что сбивание украинского авиалайнера произошло из-за человеческой ошибки.

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.