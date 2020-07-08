Нидерланды закрыли границу для Сербии и Черногории через неделю после открытия

Нидерланды через неделю после открытия закрыли свои границы для жителей Сербии и Черногории в среду, ссылаясь на быстрое распространение коронавируса в обеих странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

Путешественники из Сербии и Черногории снова смогли путешествовать в Нидерланды с 1 июля, когда Амстердам, следуя указаниям Европейского Союза, вновь открыл свои границы для жителей 14 стран из-за пределов ЕС.

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"К сожалению, ситуация в Сербии и Черногории ухудшилась настолько, что Кабмин решил снова применить запрет на поездки для защиты здоровья населения в Нидерландах", - пояснил министр юстиции Фердинанд Грапперхаус.

Министерство иностранных дел Нидерландов рекомендует ехать в Сербию и Черногорию только в случае крайней необходимости.

Сербия объявила об усилении карантина и комендантском часе в Белграде из-за всплеска COVID-19, что привело к протестам и штурму парламента в сербской столице.

Ранее в среду Австрия вынесла предупреждение о путешествиях в Болгарию, Румынию и Молдову из-за ухудшения ситуации с коронавирусом там.