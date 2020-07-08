Іран не йде на переговори з Україною про компенсацію за збитий літак МАУ - МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран не йде на переговори з Україною щодо компенсації за збитий літак МАУ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єнін сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

Єнін відзначив, що Тегеран раніше заявляв, що готовий виплатити компенсацію родинам загиблих. "Буквально сьогодні (7 липня - ред.) ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", - сказав він.

Саме тому, за його словами, поки що рано говорити про якісь суми компенсації. "Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони. "Ми над нею працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес", - додав Єнін.

Раніше повідомлялося, що двоє українських фахівців долучаться до експертизи бортових самописців збитого літака МАУ, яка пройде у Франції.

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що бортові самописці збитого літака МАУ будуть надіслані до Франції і їхня експертиза почнеться 20 липня.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Іран заявляє, що збиття українського авіалайнера сталося через людську помилку.

Міністерство закордонних справ вважає, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ завершиться позовом до Міжнародного суду ООН.