Иран не идет на переговоры с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ - МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран не идет на переговоры с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Енин сказал в интервью BBC News Україна.

Енин отметил, что Тегеран ранее заявлял, что готов выплатить компенсацию семьям погибших. "Буквально сегодня (7 июля. - Ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - сказал он.

Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-то суммах компенсации. "Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - отметил Енин.

По словам заместителя министра, сегодня все зависит от политической воли иранской стороны. "Мы над ней работаем и искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс", - добавил Енин.

Ранее сообщалось, что двое украинских специалистов присоединятся к экспертизе бортовых самописцев сбитого самолета МАУ, которая пройдет во Франции.

Напомним, ранее Иран заявил, что бортовые самописцы сбитого самолета МАУ будут направлены во Францию ​​и их экспертиза начнется 20 июля.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Иран заявляет, что сбитие украинского авиалайнера произошло из-за человеческой ошибки.

Министерство иностранных дел считает, что спор с Ираном из-за сбитого самолета МАУ завершится иском в Международный суд ООН.