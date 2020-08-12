В США предлагают не назначать первого за 12 лет посла в Беларуси после последних событий

Сенатор США Крис Мерфи предложил не назначать посла США в Беларуси в связи с жестким подавлением протестов Лукашенко после выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования Сенатом.

Сейчас это было бы большой ошибкой. Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенату стоит отложить это назначение", - написал Крис Мерфи.

Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.



Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.



The Senate should set aside this nomination. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 11, 2020

В прошлом году страны договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон, которых не было в столицах с 2008 года.

В апреле 2020 года президент США Дональд Трамп номинировал Джули Фишер на должность посла Соединенных Штатов Америки в Беларуси.

В июле Лукашенко назначил посла Беларуси в США, им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Третью ночь подряд в Беларуси продолжились протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов, несмотря на отъезд из страны главной соперницы Лукашенко. Люди вышли на улицы в Минске и ряде других городов. Власти заявляют о задержании тысяч протестующих.