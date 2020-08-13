Помпео призвал к новым выборам президента в Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал к новым президентским выборам в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.

Об этом американский политик заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Словении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

"Я считаю, что возможно мирное разрешение нынешнего кризиса в Беларуси: новые выборы должны быть проведены в присутствии серьезных международных наблюдателей", - сказал Помпео.

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Ранее Помпео не исключил возможности введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.

Накануне действующий президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси из трех пунктов: прекратить применение силы против граждан, освободить задержанных и начать диалог с гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

После четвертых суток протестов белорусов против предварительных результатов выборов МВД страны заявило о еще 700 задержанных. Таким образом, общее количество задержанных приблизилось к 7000 человек.