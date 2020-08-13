Прокуратура Італії рекомендувала закрити справу про дії уряду під час пандемії

Італійська прокуратура провела розслідування щодо прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте і шести членів його уряду з приводу того, як вони впоралися з коронавірусною кризою, і рекомендувала закрити справу.

Про це у четвер оголосив офіс Конте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Судові джерела підтвердили, що прокуратура провела розслідування щодо урядовців. Воно відбулося після подачі позовів у різних містах за звинуваченнями, які включали ненавмисне вбивство, створення пандемії і обмеження політичних прав італійців.

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Прокуратура в Римі дійшла до висновку, що звинувачення безпідставні і справу слід закрити, йдеться в заяві канцелярії прем'єра.

Відповідно до стандартної процедури прокурори відправили файли справи у міністерський трибунал, спеціальний суд, який розглядає справи, пов'язані з прем'єр-міністром та іншими урядовцями. Трибунал все ще може наказати Конте і його міністрам постати перед судом, однак це вважається малоймовірним за рекомендацією прокуратури.

Італія стала першою європейською країною, яка сильно постраждала від коронавірусу. З моменту виявлення його спалаху 21 лютого було зареєстровано понад 35 тисяч смертей.

У четвер Конте заявив, що його уряд "завжди брав на себе відповідальність за дуже складні і часом болючі рішення".

"Ми завжди діяли, спираючись на науку і совість, не претендуючи на бездоганність, і усвідомлюючи, що ми повинні робити якомога менше помилок", - сказав він.

У червні Конте та його міністрів допитали про дії уряду під час пандемії.