Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Количество задержанных в Беларуси приблизилось к 7000

Украинское посольство направило две ноты в МИД Беларуси по поводу задержания украинцев

"Тревожный тренд": в Германии за сутки почти полторы тысячи новых случаев коронавируса

В Беларуси четвертую ночь продолжались протесты против фальсифицированных выборов






Прокуратура Италии рекомендовала закрыть дело о действиях правительства во время пандемии

Четверг, 13 августа 2020, 16:19

Итальянская прокуратура провела расследование в отношении премьер-министра Италии Джузеппе Конте и шести членов его правительства по поводу того, как они справились с коронавирусным кризисом, и рекомендовала закрыть дело.

Об этом в четверг объявил офис Конте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Судебные источники подтвердили, что прокуратура провела расследование в отношении чиновников. Это произошло после подачи исков в разных городах по обвинениям, которые включали непредумышленное убийство, создание пандемии и ограничения политических прав итальянцев.

Читайте также
В Италии наименьшее количество умерших от коронавируса с начала эпидемии

Прокуратура в Риме пришла к выводу, что обвинения беспочвенны и дело следует закрыть, говорится в заявлении канцелярии премьера.

Согласно стандартной процедуре прокуроры отправили файлы дела в министерский трибунал, специальный суд, который рассматривает дела, связанные с премьер-министром и другими членами правительства. Суд все еще может приказать Конте и его министрам предстать перед судом, однако это считается маловероятным по рекомендации прокуратуры.

Италия стала первой европейской страной, которая сильно пострадала от коронавируса. С момента обнаружения его вспышки 21 февраля было зарегистрировано более 35 тысяч смертей.

В четверг Конте заявил, что его правительство "всегда брало на себя ответственность за очень сложные и порой болезненные решения".

"Мы всегда действовали, опираясь на науку и совесть, не претендуя на безупречность, и осознавая, что мы должны делать как можно меньше ошибок", - сказал он.

В июне Конте и его министров допросили о действиях правительства во время пандемии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Коронавирус
powered by lun.ua