У Франції - найбільша добова кількість заражень з часу послаблення карантину

У Франції вчора зареєстрували понад 3 тисячі заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з часу послаблення карантину у травні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомило Агентство громадського здоров’я.

За добу коронавірус підтвердили ще у 3310 осіб, що є найбільшим показником з часу послаблення карантину, та виявили 17 нових осередків зараження.

За оцінкою Агентства громадського здоров’я, ситуація є ризиковою у 23 департаментах країни, помірно-ризиковою - у 20, та особливо ризиковою - у трьох: Буш-дю-Рон на півдні країни та заморських територіях Майотта та Гвіана.

Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, в Агентстві закликають людей дотримуватися заходів безпеки, зокрема, одягати маску та дотримуватися дистанції з іншими.

Нагадаємо, наприкінці липня Франція запровадила масковий режим у всіх закритих громадських місцях.

Крім того, місцеві органи влади можуть самостійно приймати рішення про обов’язковість маски у громадських місцях надворі. У Парижі така вимога почала діяти з 10 серпня.

Днями оголосили, що заборона на масові заходи за участю більше 5 тисяч осіб продовжиться щонайменш до 30 жовтня.