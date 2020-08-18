Лідери ЄС 19 серпня не ухвалюватимуть рішення про санкції проти Білорусі - ЗМІ

Лідери країн Європейського союзу на завтрашній позачерговій відеоконференції, швидше за все, не ухвалюватимуть ніяких рішення щодо санкцій проти білоруських чиновників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Не очікується, що пропозиція про санкції щодо Білорусі буде готова для саміту ЄС завтра, швидше за все, наступного тижня. Ніякого рішення не буде прийнято, але очікується заклик до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який ініціював позачерговий саміт ЄС, у вівторок обговорив ситуацію в Білорусі із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним.

Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс раніше заявив, що домовлятиметься про санкції із сусідніми країнами, якщо таке рішення не буде ухвалено на рівні ЄС.

У Єврокомісії сьогодні повідомили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена. Рада закордонних справ ЄС у п’ятницю погодила потребу санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію виборів у Білорусі.

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