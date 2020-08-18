Лидеры ЕС 19 августа не будут принимать решение о санкциях против Беларуси – СМИ

Лидеры стран Европейского Союза на завтрашней внеочередной видеоконференции, скорее всего, не будут принимать никаких решений о санкциях против белорусских чиновников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Не ожидается, что предложение о санкциях в отношении Беларуси будет готово для саммита ЕС завтра. Скорее всего, на следующей неделе. Никакого решения не будет принято, но ожидается призыв к диалогу, уважению к суверенитету страны, освобождению арестованных и поддержка мирных демонстрантов", - говорится в сообщении.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, который инициировал внеочередной саммит ЕС, во вторник обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявил, что будет договариваться о санкциях с соседними странами, если такое решение не будет принято на уровне ЕС.

В Еврокомиссии сегодня сообщили, что работа над подготовкой санкционных списков в отношении Беларуси началась, но еще не завершена. Совет ЕС по иностранным делам в пятницу согласовал необходимость санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

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